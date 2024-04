Mochileiro nudista corre para conhecer o Brasil antes de perder a visão

O mineiro notou haver algo estranho com a sua visão ainda nos anos 1990, quando começou a cair em buracos ao andar à noite e até mesmo ao se acidentar algumas vezes pilotando sua motocicleta.

No decorrer dos anos, com o agravamento da doença, algumas precauções foram necessárias. "O mais difícil é chegar a noite em um destino, prefiro de manhã, até consigo ler um pouco as placas, mas chegar a noite nesses lugares é a pior parte". Por esta razão suas viagens são geralmente na companhia de amigos.

Ele se recorda da pior situação que aconteceu quando estava deixando Natal, no Rio Grande do Norte. "Saí de lá e cheguei à noite no Recife (PE), foi o maior medo, eram 23h, não tinha táxi, foi um perrengue chegar em um lugar à noite pela primeira vez".

Elvis confessa que as limitações às vezes o deixam desanimado, mas que mesmo assim pretende concluir seu propósito. O mochileiro nudista espera poder fazer muitas viagens antes de perder completamente a visão. "Espero viver mais uns 15 anos enxergando, aí estarei com a vida mais satisfeita do mundo."