Ele pedalou 22,4 mil km do Alasca até Ushuaia e bateu recorde mundial

No início deste mês, o maranhense Leandro Carlos da Silva, mais conhecido como "Léo Pedalando pelo Mundo", concluiu uma jornada desafiadora percorrendo 22.434,79 km desde Prudhoe Bay, no Alasca (EUA), até Ushuaia, no extremo sul na Argentina.

Essa travessia estabeleceu um novo recorde pan-americano, e o que é mais incrível, sem suporte. Nascido em Passagem Franca (MA), mas criado em Goiás, Léo iniciou sua jornada em 30 de maio de 2023, em Prudhoe Bay, no extremo norte do Alasca, com o objetivo de estabelecer um novo recorde mundial. Sua missão era alcançar a Bahia Lapataia, localizada em Ushuaia (Argentina), no extremo Sul da América do Sul, em menos de 97 dias.

O maranhense alcançou seu destino após 95 dias, 16 horas e 57 minutos de pedalada, superando o recorde anterior sem apoio por 2 dias, 4 horas e 12 minutos.