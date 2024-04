Jatos e cidades fantasmas: viajante caça aventuras pelo Google Earth

Foi então que ele começou a usar o Google Earth para poder "viajar" um pouco desde a sua sala.

Passando o mouse sobre as paisagens do Google Earth, comecei a pesquisar lugares remotos e interessantes ao redor de Macau, que oferecessem passeios com isolamento. E aí, sem querer, me deparei com a imagem de uma misteriosa construção em cima de uma colina, no meio do nada. Parecia uma torre de observação, sem nenhuma outra estrutura por perto.

Com as coordenadas para chegar até essa construção em mãos, Joshua colocou uma mochila nas costas e saiu de casa para ir até lá. Ele conta que depois que a estrada acabava, não havia nenhuma trilha para facilitar o acesso e ele passou o dia inteiro se perdendo na natureza, em uma região montanhosa.

"Mas consegui chegar lá e não estava enganado. Era uma torre militar abandonada, com direito a um bunker logo ao lado. Fiquei muito feliz descobrindo esse local misterioso, que oferece uma vista linda para os arredores. Me senti em uma aventura, mesmo demorando apenas um dia para completar a missão."