Brasileiro cruza a América de mochila produzindo e vendendo comida vegana

A ideia dos dois era seguir na estrada e se capitalizar exercendo algumas atividades remuneradas enquanto conheciam novas cidades e países.

Atacama e comidas veganas

Imagem: Arquivo pessoal

Ao sair do território argentino, Guilherme seguiu para São Pedro do Atacama, no Chile. Por lá ficou aproximadamente cinco meses e começou um novo voluntariado. E foi ali que sua relação com a gastronomia vegana se intensificou.

Como já estava fazendo work exchange em um hostel, mas teria alguns custos extras, ele usava a cozinha do estabelecimento para fazer doces veganos e vender para turistas. "Aprendi a fazer pão vegano, pão de hambúrguer, pão de batata, coxinha e vendia à noite. Lá não tinha muita opção vegana, sobretudo na janta", diz.

Embora vendesse só produtos sem nenhum ingrediente de origem animal, o brasileiro conta que boa parte de seu público não era vegano e comprava para ajudar ou experimentar. As opções foram aumentando o cardápio aumento, com brownies, bolos e outros. "Fui ficando bom nisso", diz.