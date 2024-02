Sozinha, viajei de carro pelas praias entre Miami e Orlando: 'Libertador'

Estudei algumas leis essenciais, e as repetia como se fizessem parte da tabuada: é preciso parar completamente o carro em placas de "pare" e é possível virar à direita em um semáforo vermelho depois de parar o veículo completamente, a não ser que a placa "proibido virar à direita no vermelho" esteja no cruzamento.

Os pés tremiam enquanto o atendente da locadora mostrava os itens do carro em uma esquina agitada de Miami Beach. E a concentração se dividia entre as instruções dadas por ele e esconder a tremedeira.

O primeiro destino era a região de nome sugestivo Paradise Coast, que engloba Everglades City, Naples e Marcos Island, e o caminho a partir de Miami já anunciava que a natureza faria parte de toda a rota.

Vista aérea da Trilha Tamiami através do Parque Nacional de Everglades, na Flórida Imagem: Getty Images

É que, por uma hora, a estrada US-41 W corta o Everglades, uma espécie de mini Pantanal da Flórida. A pista é simples, mas conta com vários pontos para ultrapassagem.

Tanto quanto esses pontos, são inúmeros também os passeios ofertados dos dois lados da estrada: caiaques, stand-up paddles, caminhadas e airboats (o clássico passeio de barco movido a um ventilador gigante) são alguns dos tours oferecidos. Escolhi o divertido airboat, que percorre o pântano com mais adrenalina que uma montanha-russa.