É bom chegar cedo! Ranking elege os aeroportos com mais filas do mundo

O ranking não levou em conta o número de pessoas que usam os aeroportos porque, afinal, o próprio campeão é um dos aeroportos mais movimentados da Ásia. Logo, ter muito movimento não é desculpa para ter longas filas.

Mais de 30 milhões de pessoas passaram pelo Changi no ano passado, número ainda bem abaixo dos níveis pré-pandemia.

Nunca se viajou tanto... até a pandemia

Em 2004, o número de passageiros embarcados era de 1,9 bilhão. Em 2019, passamos dos 4,5 bilhões. Depois o mundo se fechou para combater a covid-19. Despencou para menos de 2 bilhões em 2020, mas já bateu os 3,7 bilhões em 2022, então tudo leva a crer que não vai demorar para a indústria retomar os níveis de antes. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês), 2023 já deve recuperar 95% do pico de quatro anos atrás.



Ou seja, nunca se viajou tanto. Por mais que se ampliem terminais e se construam novos aeroportos, as filas teimarão em continuar aí. A não ser que algumas medidas inovadoras, tomadas aqui e acolá, sejam bem-sucedidas e se tornem um novo padrão.



A Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, usa uma tecnologia que dispensa a etiquetagem de malas despachadas. Alguns aeroportos na Europa têm um sistema de "manobristas-robôs", que armazenam os veículos dos passageiros. Você não precisa perder tempo procurando vaga e ainda leva a chave do carro. A Panasonic tem investido em biometria para automatizar ao máximo todas as filas do processo.



Todos esses exemplos ajudam a diminuir o estresse e a otimizar as filas. Mas ainda estão longe de virar algo comum.

E o Brasil?

Aeroportos brasileiros (na foto, o de Guarulhos) receberam uma avaliação considerada mediana Imagem: vbacarin/Getty Images

De todos os passageiros que comentaram e deram notas na plataforma, 30,19% avaliaram positivamente as filas dos aeroportos brasileiros. Isso coloca o país um pouco abaixo de Argentina e Peru, o que a Casago considera uma avaliação mediana. Espanha, Croácia, Suécia, Dinamarca, Noruega, China e Rússia estão no mesmo patamar.



Brasileiros também ficaram no meio da tabela na lista de nacionalidades que mais reclamam de filas: 43% dos passageiros brasileiros avaliaram positivamente as filas dos aeroportos que usaram. Uma taxa bem superior à dos argentinos, com 21%. Apenas os cidadãos de Malta reclamam mais que os da Argentina.