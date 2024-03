Seis anos na estrada: casal viaja da Argentina ao Alasca de motorhome

Com o motorhome, o casal e seu cachorrinho Zed conseguiram ter um dia a dia econômico e com contato muito próximo com as belezas da rota.

"Desde o começo, buscamos lugares gratuitos para dormir, evitando campings, que seriam um custo alto para uma viagem tão longa", explica Diego. "Dormimos sempre dentro do nosso veículo, estacionados na frente da casa de pessoas conhecidas, em praças, em ruas residenciais, em postos de combustíveis e estacionamentos de supermercados. E, sempre que possível, passamos a noite no meio da natureza. Já dormimos na beira de lagos, perto de cachoeiras e ao lado de praias".

Motorhome foi de contêiner

Imagem: Arquivo pessoal

A viagem pelas Américas, no entanto, apresentou muitos desafios. A travessia entre a Colômbia e o Panamá, por exemplo, não pôde ser feita pela estrada —pois existe, na área, uma região de selva perigosa e impenetrável para carros, chamada Tapón del Darién.

Nesta parte do percurso, o casal teve que colocar seu motorhome em um contêiner para mandá-lo da Colômbia ao Panamá com uma embarcação, o que envolveu muita burocracia e muitos gastos. Além disso, os brasileiros enfrentaram períodos de frio intenso no trajeto.