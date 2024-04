Com 71 anos, brasileiro viaja sozinho pelo país a bordo de um Fiat Uno 1992

Mesmo com tantos quilômetros rodados, o ex-caminhoneiro quase não passou por grandes perrengues na estrada.

Sou um cara muito abençoado, nunca enfrentei um problema sério nas minhas viagens. Com o Uno, já cruzei rodovias esburacadas e alagamentos. Mas tudo ficou em ordem.

Imagem: Arquivo pessoal

O maior apuro de Nilton aconteceu recentemente, no final de 2023: o Trovão Vermelho teve um problema no motor em uma região remota no interior do Rio Grande do Sul.

"Fiquei parado em uma estrada no meio do nada, a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade. Estava muito calor, fiquei preocupado. Mas, por sorte, passou um carro e o motorista avisou um mecânico na cidade mais próxima, e ele foi lá me salvar."

O Trovão foi arrumado e Nilton voltou para sua casa em Blumenau. Mesmo com o susto, ele não pensa em parar de viajar tão cedo. "Em breve, quero ir para Foz do Iguaçu ver as cataratas", disse.