Bárbaros bêbados ou sofisticados artesãos? Mundo tenta entender os celtas

Denominação veio dos gregos

"Celta" é um termo cunhado pelos gregos, que chamava de chamavam de keltoi ou galati as tribos com que fizeram no século 6º a.C.. Os romanos usavam os termos galli ou celtae (o "c" era pronunciado "k").

Por causa disso, há registros que propõem a pronúncia do termo inglês "celt" tanto com som de "s" quanto com som de "k". Ele abrange uma série de tribos individuais e heterogêneas que existiram por cerca de 2 mil anos, como os insubres no norte da Itália, os boii na Europa Central, ou os helvetii na Suíça. O que as unia eram elos linguísticos e culturais.

Fama de bárbaros: um ponto de vista

Bárbaros rudes e bêbados que se atiravam em conflitos ao menor sinal de ofensa - muitas vezes nus e pintados de azul -, colecionando cabeças: é mais ou menos assim que muitos escritores romanos e gregos descreveram os celtas.

Mas esses escritores não eram exatamente neutros. Seus povos estavam frequentemente em guerra contra os celtas, que por sua vez não deixaram registros escritos.