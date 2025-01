Ele foi a ilha radioativa onde ninguém fica mais de 3h e voltou para contar

Tendo crescido durante a Guerra Fria, eu queria ver o local em que a Era Atômica foi de sua infância à maturidade e testemunhar o efeito nas pessoas envolvidas e no ambiente. Foi preocupante visitar a ilha, que é, ao mesmo tempo, incrivelmente linda e um câncer para o ambiente, a origem de tantas pessoas e crianças que sofreram de envenenamento por radiação e defeitos congênitos. Saber que estas praias lindas foram a fonte de radiação que fizeram crianças nascerem sem ossos firmes e serem enterradas na areia por suas mães horrorizadas... E imaginar como uma nova geração de políticos espera retomar aqueles tempos...

Comentou Kirk Hays em entrevista à revista Newsweek.

O turismo foi permitido há quase 30 anos, em pequenas doses, para reaquecer a ilha economicamente e planejar para uma futura reocupação. No entanto, os planos ainda não saíram do papel. Até hoje, restam em Bikini apenas as lembranças da passagem do Exército dos EUA por lá, como bunkers de observação dos testes nucleares e navios e carcaças no fundo do mar — já que algumas bombas foram detonadas debaixo d'água. Veja destroços:

Em 2010, a Unesco reconheceu o Atol de Bikini como Patrimônio da Humanidade. Apesar de todas as tragédias relacionadas à ilha, ela se tornou a inspiração para a criação do biquíni com que se vai às praias e da Fenda do Biquíni, o lar do personagem Bob Esponja.