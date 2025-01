Da peste bubônica aos 'vistos dourados': como passamos a usar passaportes?

"Alguns chefes de Estado e de governo queriam que tudo continuasse como antes, quando as pessoas ainda podiam se deslocar livremente, sem precisar carregar documentos consigo. Também na esfera pública e na imprensa houve rejeição ao passaporte. As pessoas achavam que ele restringia a liberdade e feria a privacidade", explica Diebolt. "Além disso, o passaporte estava associado a muita burocracia e trabalho."

Um artigo publicado em 1926 no jornal americano New York Times chegou a se referir ao documento como um "aborrecimento": "Os passaportes precisam ser mantidos como um elemento permanente das viagens? O sistema, que está na moda desde a guerra, é inconveniente, incômodo e impede a livre circulação entre as nações."

Mas àquela altura já era tarde demais para mudar algo. Os membros da Liga das Nações não conseguiram chegar a um acordo sobre um mundo sem controle de fronteiras e passaportes.

O passaporte moderno e a desigualdade global

Até hoje o passaporte - um simples pedaço de papel - pode influenciar fortemente a vida de seu portador. E embora ninguém escolha que passaporte terá ao nascer, a nacionalidade determina para onde alguém pode viajar, onde pode permanecer e sob quais condições. Para alguns, isso pode significar uma série de privilégios; para outros, agruras sem fim.