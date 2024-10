Tibete na América do Sul: templo 'se esconde' em montanhas uruguaias

O templo foi construído com pedras locais abençoadas uma a uma com um mantra, depois que Chagdud Tulku Rinpoche Lama Chagdud, fundador da rede Chagdud Gonpa, visitou a área em 2000.

A realização do sonho começou em 2001, quando o projeto foi iniciado com fundos de apoiadores e praticantes. A AFP visitou o local em 2005 e o templo ainda não estava concluído, mas já havia casas com telhados de pagode para retiros espirituais.

"O investimento deve ser de cerca de 2 milhões de dólares (valor em R$ 10,8 milhões na cotação atual) ou mais", diz Pema Gompo, ressaltando que a Chagdud Gonpa Foundation é uma organização sem fins lucrativos e que as doações vieram principalmente da Ásia.

Chagdud Tulku Rinpoche, exilado do Tibete em 1959, radicado nos Estados Unidos em 1979 e estabelecido no sul do Brasil na década de 1990, não viveu para ver a sede no Uruguai: ele morreu em 2002, aos 72 anos de idade.