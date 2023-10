São 54 participantes da etapa global acompanhados de pequenas delegações, representantes globais da empresa-patrocinadora, jurados de todo o mundo e "celebridades" locais entre influencers e monstros da indústria. Um mundo todo num espaço do Tivoli Mofarrej, basicamente.

Foi bonito de ver as trocas, os abraços, os encantamentos dos gringos em bares paulistanos de nível internacional ou de carinho local (ou de ambos!).

Thiago Bañares, Agostino Perroni, Giacomo Giannotti, Monica Berg e Benja Padrón em conversa mediada por James Grant, o campeão do World Class 2021 Imagem: Juliana Simon/UOL

Numa sala, acompanhei ao lado de brasileiros, alemães, nigerianos e mais uma mesa dos melhores dos melhores bares do mundo: nosso Thiago Bañares (TanTan, Kotori, The Liquor Store), o italiano Giacomo Giannotti (Paradiso, de Barcelona, eleito o melhor do mundo no 50Best Bars), o rei do carisma Benja Padrón (Licoreria Limantour, da Cidade do México), o italiano mestre dos Martinis Agostino Perroni e Monica Berg (que pouca gente lembra, mas é da Noruega).

O vencedor do prêmio? O simpatissíssimo representante do Canadá, Jacob Martin. Ele superou, além de Aashi, da Índia, Renato Tonelli (Estados Unidos), Julian Short (África do Sul), Minhong Kim (Coréia do Sul), Fumiaki Nozato (Japão), Israel Barón (México), Christos Klouvatos (Grécia), Jakob Eggertsson (Islândia), Josh Mellet (Israel), Jan Sebek (República Tcheca) e Matt Arnold (Grâ Bretanha).

Sentada logo à frente dos QGs do evento, era um balé de idiomas nas poucas horas e minutos e segundos para a grande final. Estrangeiros eram só sorriso.