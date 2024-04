De SP a Recife: os 20 finalistas brasileiros da 'Copa dos bartenters'

Os profissionais escolhidos se classificaram para a semifinal após realizarem o desafio de receitas autorais com tequila, com o mote 'Palomas Of The Future'. Paloma é um coquetel clássico mexicano conhecido por sua caracteristica refrescante e sabor cítrico, tradicionalmente feito com tequila, grapefruit (toranja) e refrigerante de toranja.

Na prova, os inscritos tiveram que apresentar uma receita única que destacasse os aromas e notas de agave da tequila Don Julio, da Diageo, combinados a ingredientes frescos. O destilado deveria ser o sabor principal da receita.

O top 20 Brasil está composto por:

Ale Prates (Boca de Ouro - São Paulo),

Allan Suarez (Matiz - São Paulo),

Anderson Mendes (The Liquor Store - São Paulo),

Ariel Todeschini (Consultor - Curitiba),

Diego Bastos (Gestor de Bares - Curitiba),

Édson Oliveira (A Casa de Antonia - São Paulo),

Fatinha Alonso (Preto Cozinha - São Paulo),

Gabriela Duarte (Renaissance - São Paulo),

Gabriel Bueno (Consultor - Curitiba),

Henrique Igi (Oide - Curitiba),

Ikaro Moraes (Zimbro - Goiânia),

Joan Antonio (Rosewood - São Paulo),

João Luiz Klauck (Bartender - Imbituba),

Lucas Santos (Voar Restaurante - Recife),

Luh Galdino (Bar dos Cravos - São Paulo),

Rachel Louise (Tuju - São Paulo),

Raul Dias (O Alquimista - São Paulo),

Richard Oriuch (Officina RestoBar - Curitiba),

Ryu Komorita (Charm Nomiya - São Paulo)

Yachan Pinsag (Bartender - Curitiba).

Além do título de bartender mais completo da América Latina, o vencedor ou vencedora deste ano se classifica para a competição internacional do World Class, que acontece de 9 a 13 de setembro em Shangai, na China.