Não lembro onde parei que alguém me disse que as pessoas não queriam saber de "historinha" de bartenders, coquetéis e bares. Eu, obviamente, não concordo. Não fosse o "além do copo", não existiria o Siga o Copo.

E é com esse espírito que um release sobre um novo menu de um bar em Londres me apresentou não uma história, mas uma inspiração - quem dera a capital inglesa fosse tão perto que os olhos pudessem presenciar isso in loco.

Quem não conhece Salvatore Calabrese, deveria. Quase 60 anos no mundo da mixologia fizeram dele uma verdadeira enciclopédia do setor. E hoje, aos 70 anos, o "Maestro" viu, de balcões prestigiados pelo mundo, o mundo se transformar.