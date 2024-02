Sumidade do saquê aplaude brasileiros e pede que você largue a sakerinha

Ainda assim, apresentado ao drinque brasileiro e à versão pretensamente nipônica, confessa preferir a segunda sem disfarçar que nosso destilado pode ser ainda muito forte para seu gosto - mas que em uma terceira visita, tudo pode mudar.

Trato feito, Haruo: a gente se encanta pelos mistérios do saquê e o Japão, pelos sabores eufóricos da nossa cachaça. Kampai!

*Filme sugerido para harmonização com essa coluna: "Kampai! For the Love of Sake" (disponível no YouTube)

