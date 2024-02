Caipirinha, Rabo de Galo e além: livro celebra a cachaça com 101 receitas

Esta coluna toma partido e não é segredo para ninguém: manda mais cachaça que tá pouco. Felizmente, não estou sozinha. Nomes pequenos e enormes da indústria estão unidos e sedentos por ela.

Marco De La Roche é um desses gigantões que resolveu arregaçar as mangas e elevar o nosso destilado no ebook "101 Drinks com Cachaça".

Se você não está no universo da coquetelaria pode até não conhecer, mas pela bio o título é justo: consultor para mais de 120 bares e restaurantes de todo o país, editor-chefe do site Mixology News, ex-diretor de educação do BCB SP - o maior evento do bebidas do mundo - e um currículo repleto de títulos. Litros e litros de história.