Do Japão a Taiwan, Ásia inspira os drinques mais surpreendentes do momento

Meu favorito, chamado Matsuri, é uma espécie de Margarita à moda nipônica, com shochu de cevada, tequila infusionada com pimenta de cheiro, limão tahiti, Contreau e borda de sal katsuobushi com Campari.

Já o queridinho de Kevin é tudo menos óbvio: o Okinawa tem awamori como base e leva cold brew de chá de jasmim com água de coco, jerez Oloroso, Frangélico, bitter de laranja e bitter de ume, a ameixa japonesa.

Trago destaque para a variedade e versatilidade etílica do país. É uma carta que o que mais brilha é o spirit , conta.

No comando das coqueteleiras do Shiro, o pequeno notável bar em cima do restaurante Kuro comandado por Ana Gumieri, por exemplo, também trouxe o awamori.

Laranja De Ouro, do Shiro Imagem: Rubens Kato

Para preservar o frescor do destilado a escolha foi trazer salinidade vínica e um cítrico natural.