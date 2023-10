Com 36 anos, é formado como sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier e em 2021 ficou entre os dez finalistas brasileiros no World Class, maior campeonato de coquetelaria do mundo. Atualmente é head bartender no Modern Mamma Osteria.

Thays Paiva

Mineira de nascença, mas criada no Rio Grande do Sul, tem 37 anos e mora em Blumenau (SC) prestando consultoria e treinamentos para bares e profissionais da área. É Bartender e Chefe de Bar.

Waka Morishita

Nasceu no Japão e cresceu no Brasil, cercada de experiências gastronômicas no restaurante da família. Bióloga de formação, gestora ambiental e entusiasta da coquetelaria. Fixou residência em Blumenau (SC), onde comandou importantes casas pioneiras em

coquetelaria na cidade. Atualmente é consultora autônoma.

Yuri Silva