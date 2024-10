Bia Haddad avança às quartas de duplas do WTA 1000 de Pequim

Contra Babos/Sizikova, Bia e Siegemund fizeram um jogo consistente assim como aconteceu na estreia. A brasileira e a alemã trocaram quebras com a dupla adversária no início do primeiro set, mas saltaram a frente com um novo break no quinto game. Elas se mantiveram na dianteira até fechar em 6/4. Já na segunda parcial, Bia e Laura conseguiram quebras no primeiro e no quinto game para ganharem por 6/2.

Atualmente, Bia Haddad é a 56ª colocada do ranking de duplas da WTA. Com a campanha no WTA 1000 de Pequim, ela está subindo uma posição de forma momentânea. Caso vá para a semifinal, a paulista de 28 anos poderá voltar ao top-50. Um possível título a levará para o top-35. Vale lembrar que seu melhor ranking foi a décima colocação, de maio de 2023. Enquanto isso, Laura Siegemund é a número 12 do mundo.