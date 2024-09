Bia Haddad sobe cinco posições e se aproxima do top-10 mundial

Outra novidade para o Brasil foi a entrada de Nauhany Vitória no ranking da WTA. Aos 14 anos de idade, ela apareceu na 1291ª colocação, sendo a atleta mais jovem do mundo a estar presente na nova atualização. Para alcançar este feito, a tenista paulista precisou pontuar em três torneios profissionais: W50 de São Paulo, W35 de São Paulo e W35 de Leme.

"Entrar no ranking na WTA era um dos meus objetivos. É uma conquista muito especial e significante, algo que eu queria muito. Agora é seguir trabalhando, dia a dia, para correr atrás de novos objetivos", afirmou Nauhany, que está no Uruguai para a disputa do J200 de Punta del Este, uma competição juvenil para atletas até 18 anos.

Thiago Wild retorna ao top-90 depois de vice na Áustria

No masculino, Thiago Wild foi o destaque brasileiro na nova atualização do ranking de simples da ATP. Com o vice-campeonato conquistado no Challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria, ele ganhou nove colocações e subiu para o 87º lugar, voltando para o top-90 do mundo depois de algumas semanas. Além disso, outro que obteve um grande salto foi Mateus Alves, pulando da 309ª para a 293ª posição com a campanha de quartas de final no Challenger de Cáli, na Colômbia.