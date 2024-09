Bia Haddad vence de virada e é campeã do WTA 500 de Seul

Foi dessa forma que ela se garantiu na final, em que teve mais uma russa como adversária. Desta vez, a 13ª colocada do ranking da WTA e cabeça de chave número um em Seul. Kasatkina fez um jogo muito duro e Bia precisou ter resiliência para conseguir a vitória de virada. A russa dominou o primeiro set, ganhando por 6/1, e chegou a ter 3/1 de vantagem na segunda parcial, com uma quebra acima.

Quando tudo parecia perdido, a brasileira entrou na partida. Ela devolveu o break no sexto game do segundo set e voltou a quebrar a adversária no décimo game, conseguindo o triunfo na parcial por 6/4. A partir daí, Bia embalou. Empolgada pela reação no set anterior, ela fez um terceiro set arrasador e ganhou cinco games seguidos para fechar o set em 6/1 e vencer a partida.

Números da campanha

Com tudo isso, Bia Haddad conquistou seu quarto título de WTA, o primeiro de nível 500. Antes, ela já havia faturado o WTA 250 de Nottingham, o WTA 250 de Birmingham e o WTA Elite Trophy. A paulista de 28 anos já havia feito uma final em Seul uma vez na carreira, exatamente a sua primeira no circuito. Foi em 2017, quando perdeu para a letã Jelena Ostapenko e o vice-campeã.

O troféu no WTA 500 de Seul também destaca a boa fase de Bia Haddad na reta final da temporada. Dos últimos 14 jogos que fez, venceu 11 e perdeu três. Ela foi vice-campeã do WTA 250 de Cleveland, chegou nas quartas de final do US Open e agora leva o título em solo sul-coreano. Bia não teve um primeiro semestre positivo, com muitas oscilações e agora retoma o bom caminho.

Com o desempenho em Seul, Bia Haddad ganhou 465 pontos no ranking mundial e subiu cinco posições na lista. Assim, vai aparecer em 12º lugar na próxima atualização, que acontecerá nesta segunda-feira (23). Bia tem 2.981 pontos e está a apenas 180 da tcheca Barbora Krejcikova, que hoje é a número dez do mundo. O melhor ranking da carreira da brasileira é justamente a décima colocação, de 2023.