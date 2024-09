Boxe levará três atletas olímpicos à COB Expo

O boxe promete ser uma das grandes atrações da COB Expo, que acontece entre os dias 25 e 29 de setembro. A tradicional feira de esportes realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) será realizada no Pro Magno, Zona Norte de São Paulo. Por lá, os pugilistas como Bárbara Santos (peso meio-médio até 66kg), Abner Teixeira (super-pesado acima de 92kg) e Wanderley Pereira (meio-pesado até 80kg), todos presentes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão confirmados no evento.

Outros nomes que fizeram parte do Time Brasil também poderão aparecer. Para interagir com os visitantes, a CBBoxe prepara um treino aberto para o público na próxima quarta-feira (25), das 10h às 15h. Além do treinamento, os atletas também ficarão à disposição para um bate-papo com o público da feira.