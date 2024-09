Alves/Dutra e Orlando Luz são eliminados do Challenger de Cáli

Mais cedo, na mesma quadra inclusive, Orlando Luz entrou em ação para disputar as oitavas de final da chave simples. Ele teve pela frente o argentino Luciano Ambrogi e acabou se despedindo da competição. Luz começou mal o primeiro set, mas conseguiu o empate no segundo. Na última parcial, chegou a ter 5/3 no placar, mas tomou o empate e perdeu no tie-break: 6/3, 3/6 e 7/6[7].

Apesar da eliminação no simples, Orlando Luz segue na disputa de duplas do Challenger de Cáli. Ele faz parceria com o argentino Santiago Taverna e vai enfrentar os hermanos Leonardo e Valerio Aboian pelas quartas de final. Na mesma fase da chave simples, Mateus Alves encara Andrea Collarini. Ambos os jogos estão marcados para esta sexta-feira (20).