Santos e Botafogo empatam e caem no Brasileirão Feminino

Fim da linha para Santos e Botafogo. As duas equipes empataram em 1 a 1, na manhã deste domingo (18), na Vila Belmiro, e foram rebaixadas no Brasileirão de futebol feminino. As Sereias venciam até os 48 minutos do segundo tempo e estavam ganhando sobrevida na competição, mas as Gloriosas chegaram ao empate e decretaram a queda dos dois times em conjunto para a segunda divisão nacional.

Santos e Botafogo chegaram para a penúltima rodada do Brasileirão Feminino empatados com dez pontos, sendo os dois primeiros times da zona de rebaixamento. As equipes tinham seis pontos a menos do que o Real Brasília, primeira equipe fora do G-4. Quem vencesse o confronto direto, seguiria para a última rodada com chances de permanecer na elite do futebol nacional.

O Santos abriu o placar logo no início do segundo tempo, com Thaisinha. A vantagem permaneceu até os acréscimos, quando Nath Fabem empatou. Com o placar igualado, as equipes ficaram com 11 pontos e não podem mais alcançar o Real Brasília, sendo assim rebaixadas com uma rodada de antecedência. Será a primeira vez que o Santos disputará a segunda divisão do futebol feminino nacional.