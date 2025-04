Luis Enrique vê PSG pronto para o Arsenal na semi da Champions: 'Somos melhores'

Arsenal e Paris Saint-Germain abrem as semifinais do mais nobre torneio europeu de clubes. O primeiro encontro entre ingleses e franceses acontece nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em Londres. O jogo de volta, em Paris, está marcado para o dia 7 de maio.

Embalado pelo bom momento, Luis Enrique não escondeu o seu otimismo. Tetracampeão francês, o PSG está na final da Copa da França. Além disso, o time francês foi responsável pela queda do Liverpool e também do Aston Villa em sua campanha na Liga dos Campeões.

"Essa pressão não nos sufoca (de ir à final). Nós a administramos muito bem. Somos ambiciosos, queremos fazer história e conseguir fazer o que outros (jogadores que passaram pelo clube) não fizeram", disse Luis Enrique.

Para este primeiro jogo, O treinador deu o tom do espírito da equipe. "Vejo o meu time com confiança. Há momentos em que as coisas não estão correndo bem, mas isso é normal. No nosso elenco, eu vejo que existe uma grande motivação para vencer", complementou.