Sem trio, Vasco divulga lista de relacionados para estreia de Diniz

O Vasco anunciou nesta segunda-feira a lista de relacionados para a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da equipe. O treinador faz seu primeiro compromisso à frente do Cruzmaltino nesta terça, contra o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana.

Para o duelo, o treinador não poderá contar com os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas e com o meia-atacante Payet. O clube atualizou a situação médica do trio, que segue de fora. O primeiro está em transição após fraturar a 12ª costela, enquanto o segundo realiza tratamento na fisioterapia e já iniciou trabalhos de condicionamento e força. O francês, por fim, também está em transição e trabalha com bola.

O novo técnico do Vasco teve apenas um dia para trabalhar a equipe com foco no embate. Diniz foi anunciado na última sexta, mas desembarcou no Rio de Janeiro no domingo, um dia após a derrota do Cruzmaltino para o Vitória, por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.