Neymar faz rápida aparição em jogo do Santos e ganha placa de Edu

A segunda-feira de Neymar tem sido bastante movimentada. O camisa 10 do Santos deu sequência ao processo de transição física mais cedo e, agora, compareceu ao Allianz Parque para prestigiar o elenco na partida contra o Ceará. Em uma aparição rápida no gramado, o craque recebeu uma placa comemorativa das mãos de Edu, ídolo do Peixe.

Neymar marcou presença no Allianz Parque e, no intervalo do jogo, desceu ao gramado para receber uma placa que celebra a marca de 100 jogos com o Santos na Vila Belmiro. O astro atingiu o feito no último dia 16 de abril, quando foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Naquela mesma partida, ele se lesionou.

Além disso, o camisa 10 ainda participou de uma espécie de ativação no gramado do estádio. Camisas do Peixe foram lançadas para a torcida santista presente nas arquibancadas, tanto antes do jogo como no intervalo.