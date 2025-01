Corinthians: parte da venda de Denner vai a agente que cobra R$ 78 milhões

O Corinthians vai destinar parte do valor da venda do lateral-esquerdo Denner, de 16 anos, para o empresário Giuliano Bertolucci, que cobra R$ 78 milhões do clube. Um dos destaques do time do Parque São Jorge na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador pertence ao agente e está sendo negociado com o Chelsea por 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões). A informação foi divulgada pelo presidente Augusto Melo em entrevista ao site Meu Timão.

Nas redes sociais, torcedores questionaram o repasse a Bertolucci, citando o fato de o agente estar listado no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Assim, ele estaria "furando" a fila de quem tem a receber outros valores do clube. O Estadão entrou em contato com o advogado Julio Mandel, um dos responsáveis pelo projeto, que explicou ainda não haver propostas de pagamento aos credores, que deverá ser apresentada nos autos em breve. Assim, não há impeditivo para o abatimento da pendência neste momento.

"Em uma RCE, as receitas do devedor são usadas para pagar credores. O credor mencionado está, sim, na lista, então receberá uma parte da receita do clube. Tal qual outros", completou.