Internacional empata com o Guarany em Bagé na estreia pelo Campeonato Gaúcho

Até então, o Internacional tinha o controle de jogo. No entanto, cometeu falha coletiva e sofreu dois gols em apenas dois minutos. Após cobrança de lateral, a bola sobrou do outro lado para Yan Phillipe, que teve tempo de ajeitar a bola e chutar no contrapé do goleiro Anthoni. A bola tocou na trave esquerda antes de entrar, aos 39. Dois minutos depois, o atacante marcou de novo. Luiz Felipe, da intermediária, levantou a bola na área e a defesa não cortou. Yan Phillipe subiu de cabeça e testou com força: 2 a 1.

Com a entrada de Bruno Henrique no lugar de Luis Otávio, o Inter voltou determinado a reagir. Conseguiu o empate aos quatro minutos, quando Allan Patrick cobrou falta e Victor Gabriel apareceu para desviar de cabeça para as redes.

Este gol deu tranquilidade ao Inter, que passou a jogar mais avançado, empurrando o adversário para seu campo defensivo. Mas não encontrou espaços para as infiltrações, tanto que só chegou com perigo aos 28 minutos em um chute forte de Wesley que explodiu na trave e saiu.

Mesmo com maior posse de bola, o Internacional não mostrou competência para marcar o terceiro gol, talvez sentindo a falta de ritmo de jogo. Na segunda rodada, a equipe estreia no Beira-Rio diante do Juventude, no sábado, às 16h30. No mesmo dia, às 20 horas, o Guarany atua diante do Brasil, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

GUARANY 2 X 2 INTERNACIONAL