Fluminense vai até Volta Redonda atrás da primeira vitória na Taça Guanabara

Regularizado, o zagueiro Juan Freytes já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode aparecer entre os relacionados para este duelo. O defensor, que estava no Alianza Lima-BOL, já está treinando com o grupo e tende a ser a principal novidade.

Marcão deve repetir a formação utilizada no jogo de estreia. Ele tem a missão de melhorar o condicionamento e aumentar o entrosamento dos jogadores, especialmente os jovens da base. Entre os principais nomes estão os atacantes Riquelme Felipe, garoto de Xerém e destaque na primeira rodada, e Paulo Baya, reforço vindo do Goiás para 2025 e que teve uma estreia apagada.

Após o empate contra o time de Saquarema, Marcão acredita que o grupo mostrará evolução no decorrer do Carioca. "No geral, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, a equipe do Sampaio é muito forte, mas criamos muita situações, muito movimento, a gente fica feliz por isso. É lógico que a gente queria sair daqui com o resultado positivo por tudo que eles fizeram e criaram. É um primeiro momento, acredito muito em evolução ainda. No decorrer das partidas vamos ter evolução, a gente tirou lições muito positivas nesse primeiro jogo", afirmou o comandante.

O Volta Redonda estreou com uma dura derrota, diferente da maneira que terminou a última temporada, quando foi campeão da Série C do Brasileiro. O técnico Rogério Corrêa, que foi expulso na primeira rodada, pode apresentar algumas mudanças no time titular buscando dar a volta por cima. Diogo Siston, auxiliar técnico, deve comandar o time na beira do campo.

Um dos principais jogadores do clube em 2024, o meia PK foi expulso e deixa de ser opção. Titular contra o Madureira, Kelvin é um nome que pode aparecer no banco de reservas. Com passagens por clubes como Botafogo, Fluminense, Vasco e Palmeiras, o atacante foi um dos nomes que deixou a desejar na estreia.

