Giannis atinge 50º triplo-doublo, e Bucks derrubam série invicta dos Kings na NBA

O resultado deixa os Bucks mais perto dos primeiros colocados da Conferência Leste da NBA. O time figura na quinta colocação, com 21 vitórias e 17 derrotas. Os Kings aparecem no 10º posto do lado Oeste, com o mesmo número de triunfos e revezes: 20.

A rodada também contou com nova vitória do Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha do campeonato até agora. Fora de casa, o líder do Leste superou o Indiana Pacers por 127 a 117. E, assim como os Bucks, também derrubou uma série invicta desta temporada regular. Os Pacers acumulavam seis triunfos consecutivos.

O trio formado por Donovan Mitchell (35 pontos), Darius Garland (24) e Evan Mobley ("double-double" de 22 pontos e 13 rebotes) comandou as ações dos visitantes. Os anfitriões contaram com o destaque de Pascal Siakam (23 pontos) e Bennedict Mathurin (19). Myles Turned contribuiu com 17.

Os Cavaliers exibem o poderoso retrospecto de 34 vitórias e cinco derrotas, enquanto os Pacers ocupam o sexto lugar na mesma tabela do Leste, com 22/19.

Dono da segunda melhor campanha da temporada, o Oklahoma City Thunder também venceu nesta quarta, longe de casa. Embalado, obteve sua terceira vitória seguida ao superar o Philadelphia 76ers por 118 a 102.

Shai Gilgeous-Alexander, com 32, e Jalen Williams, com 24, foram os principais pontuadores dos visitantes diante do desfalcado time da casa, sem as presenças de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, todos machucados. O destaque, assim, foi o reserva Justin Edwards, autor de 25 pontos.