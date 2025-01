Jalen Green marca 42 e comanda vitória do Rockets sobre o Grizzlies pela NBA

O Houston Rockets contou com ótima atuação de Jalen Green para bater o Memphis Grizzlies por 120 a 118, em Houston, na madrugada desta terça-feira (14), pela NBA. O armador fez 42 pontos na partida, contando com impressionantes cinco bolas de três pontos em seis tentativas. Do lado dos Grizzlies, Ja Morant marcou 29 pontos.

Em confronto direto entre os vice-líderes da Conferência Oeste, a franquia de Houston venceu e se isolou na segunda posição, com 26 vitórias. O Memphis Grizzlies sofreu sua 15ª derrota na temporada e caiu para o terceiro lugar, com um triunfo a menos que os Rockets.

O destaque da partida foi Jalen Green que, com 42 pontos, igualou seu recorde pessoal de mais pontos em uma mesma partida. O armador marcou a mesma pontuação duas vezes, em 2023 contra o Minnesota Timberwolves e em 2024 contra o Washington Wizards.