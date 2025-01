Palmeiras sofre com desfalques e cede empate ao Oeste na Copa São Paulo

Melhor ataque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 15 gols marcados, assim como o Operário-PR, o Palmeiras sofreu com os desfalques e permitiu o empate por 1 a 1 com o Oeste nesta quinta-feira, na Arena Barueri, pela terceira e última rodada. Em busca do tricampeonato, o time alviverde perdeu os 100% de aproveitamento na competição.

O Palmeiras entrou na partida classificado e não repetiu o desempenho dos dois jogos anteriores para vencer o Oeste. Apesar do empate, o time palmeirense se manteve na liderança do Grupo 19, com sete pontos, contra cinco do rival de Barueri. O próximo adversário sairá do confronto entre Referência e Sport, que acontecerá neste sábado.

Hoje, o Sport lidera o Grupo 20, com os mesmos seis pontos do Referência. Quem ficar em segundo lugar, enfrentará o Palmeiras. O primeiro colocado pegará o Oeste, vice-líder do Grupo 19.