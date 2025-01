Mirassol contrata o meia Clayson e negocia com o zagueiro Alan Empereur

Edvaldo Ferraz, empresário e procurador de Clayson, disse confiar no projeto do Mirassol no ano de seu centenário. "Já fizemos grandes negócios com o Mirassol. Quando o Clayson recebeu o convite, ele não pensou duas vezes em vir para cá", afirmou Ferraz.

Aliado a isso, a equipe do interior paulista está de olho em mais um jogador do Cuiabá. Trata-se do zagueiro Alan Empereur, de 30 anos, que foi titular em sua quarta temporada seguida no time mato-grossense. Depois de começar a carreira no futebol italiano, passou pelo Palmeiras antes de ir para o Cuiabá.

A estreia do Mirassol no Paulistão acontece no dia 16 de janeiro, fora de casa, quando visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30. O time divide o Grupo A com Botafogo, Corinthians e Inter de Limeira.