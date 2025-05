Porto vence Boavista pelo Português e encaminha vaga na Liga Europa

O Porto venceu o Boavista neste domingo, por 2 a 1, no estádio do Bessa Século XXI, no Porto, pela penúltima rodada do Campeonato Português. Os gols do Dragão foram marcados por Rodrigo mora e Iván Marcano. Miguel Reisinho, de pênalti, descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Porto encaminhou a classificação para a Liga Europa da próxima temporada, já que possui uma diferença de saldo de gols considerável para o Braga, o que torna difícil de ser desbancado da terceira colocação restando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Português.

O Porto enfrenta o Nacional da Ilha da Madeira pela última rodada do Campeonato Português, no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), no estádio do Dragão. Já o Boavista terá pela frente o Arouca, fora de casa, no mesmo dia e horário, ainda com chances matemáticas de sair da lanterna e permanecer na Primeira Divisão do país.