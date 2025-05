São Paulo: Wendell é substituído no primeiro tempo do clássico após choque

O São Paulo pode ganhar mais uma dor de cabeça no departamento médico. No primeiro tempo do Choque-Rei deste domingo, Wendell sentiu dores no pé esquerdo. Minutos depois, lateral trombou com Rafael e precisou ser substituído. Com isso, ele pode virar uma nova preocupação para o Tricolor.

Wendell demonstrou dores no pé esquerdo aos 18 minutos da etapa inicial e caiu sozinho no gramado da Arena Barueri. O jogador recebeu atendimento médico e seguiu normalmente na partida. Contudo, três minutos depois, em uma dividida com Ríos e Rafael, o lateral se chocou com o goleiro, ficou caído e pediu para sair.

Wendell, inclusive, foi a única novidade na escalação do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras. Entretanto, ele precisou deixar o gramado aos 25 minutos e foi substituído por Enzo Díaz.