Dinei pede demissão de cargo de coordenador da base do Corinthians: "Corro pelo certo"

O ex-atacante Dinei comunicou neste domingo que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians. Através de suas redes sociais, o ídolo do Timão alegou que a decisão foi tomada por discordâncias internas.

"Fala, Fiel. Estou comunicando vocês que pedi demissão hoje da base, falei para o presidente Augusto [Melo]. Gratidão eterna pelo nosso presidente. Confio demais no Augusto, só no Augusto, as pessoas que saem com ele eu não confio. Estou vindo aqui porque corro pelo certo. Fiz as denúncias. Como corintiano que sou, tenho que denunciar. Não compactuava com muita coisa que estava acontecendo lá. Estou comunicando a Fiel que hoje estou me desligando, peço demissão da base do Corinthians porque eu corro pelo certo, vou correr pelo certo sempre", disse Dinei em suas redes sociais.

Além do vídeo, Dinei escreveu um texto levantando dúvidas sobre o caráter das pessoas que atualmente trabalham nas categorias de base do Corinthians.