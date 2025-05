Goleado pelo Fortaleza, Juventude anuncia saída do técnico Fábio Matias

Fábio Matias chegou ao Juventude em outubro de 2024 e conseguiu manter a equipe na elite do futebol brasileiro. Em 2025, comandou o time até a semifinal do Campeonato Gaúcho, além de participar da Copa do Brasil e do Brasileirão. No total, acumulou 26 partidas, com 11 vitórias, cinco empates e 10 derrotas.

O Juventude ocupa atualmente a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. No próximo domingo, a equipe encara o Fluminense, no Alfredo Jaconi, a partir das 18h (de Brasília).