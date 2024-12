Algoz do Botafogo no Intercontinental trocou seleção holandesa por Marrocos

Aos 28 anos, ele não tem sido mais convocado. Já em 2022, não integrou o grupo semifinalista sensação da Copa do Mundo 2022.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Idrissi se profissionalizou no Groningen, da Holanda, com 19 anos. É o clube que revelou Erwin Koeman, Ronald Koeman, Arjen Robben e Virgil van Dijk, além de ser o primeiro europeu no currículo de Luis Suárez. Foram três anos até a transferência para o AZ Alkmaar.

No segundo clube, ele viveu o auge da carreira, incluindo o período das convocações por Marrocos. Idrissi foi artilheiro da Copa da Holanda 2018/19. No ano seguinte, esteve na seleção do Campeonato Holandês.

O bom desempenho interessou o futebol espanhol. O Sevilla desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,89 milhões) pelo atacante, em contrato até 2025.

A passagem na Espanha, porém, foi marcada por empréstimos. Primeiro ao Ajax, com o qual venceu a liga e a Copa da Holanda na temporada 2020/21. Depois, ao Cádiz, da Espanha, e ao Feyenoord, pelo qual voltou a ser campeão holandês.

Sem repetir o sucesso que teve no AZ, o Sevilla entendeu que deveria rescindir com o atacante, quase dois anos antes do fim do contrato, em setembro de 2023. Em seguida, Idrissi assinou com o Pachuca.