Prepotência ou cansaço? As reflexões da derrota do Botafogo para o Pachuca

É impossível não questionar se o Botafogo poderia ter jogado ou não com a sua força máxima diante do Pachuca hoje na eliminação nas quartas de final do Intercontinental? Será que Artur Jorge estava pensando em administrar o elenco para a sequência da competição? Foi precaução para não machucar ou prepotência de achar que o adversário que está em 16º no Mexicano não estaria à altura?

O fato de Almada, Marlon Freitas e Savarino terem entrado na partida mostra que eles tinham condições de jogar. Será que a melhor estratégia não era ter colocado o trio no começo do jogo e depois ter feito as substituições se conseguisse abrir o placar?

Era impossível dar o "último gás" na reta final de uma temporada tão brilhante para o Botafogo? Artur Jorge disse ontem que "o cansaço não podia ser maior do que a ambição" e hoje mesmo, depois da derrota, disse que "não iria arrumar desculpas" e admitiu que "o Pachuca foi melhor que a gente".