Popó x Duda Nagle no FMS 6: dia da luta, horário e onde assistir

A sexta edição do Fight Music Show acontece neste sábado, a partir das 17h30 (de Brasília), em São Paulo. O principal confronto da noite colocará Acelino Popó Freitas e o ator Duda Nagle frente a frente.

O que aconteceu

Além do confronto principal, MC Livinho, Daniel Rocha, Tz da Coronel e Rogério Minotouro são outros nomes confirmados no ringue. Ao todo serão 10 lutas no evento.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o evento ao vivo. A Globo (TV aberta) exibe após o "Altas Horas".