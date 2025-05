Morte de Senna, alta velocidade e pista desafiadora: Ímola fica entre o luto e o encanto na F-1

Desde seu retorno ao calendário em 2020, o circuito alterna entre a reverência ao passado e a empolgação com o presente. A cada edição, homenagens a Senna se repetem, reafirmando o vínculo emocional da Fórmula 1 com Ímola, um lugar onde velocidade e emoção caminham lado a lado com a memória e o respeito.

REFORMAS, SAÍDA DO CALENDÁRIO E RETORNO DO CIRCUITO

Após as tragédias com Senna e Ratzenberger, o Circuito de Ímola passou por uma transformação voltada à segurança. As curvas Tamburello e Villeneuve, locais dos acidentes fatais, foram reformuladas com redução de velocidade, novas áreas de escape e barreiras de proteção.

A partir de 1995, a pista recebeu diversas melhorias estruturais e passou por intensas inspeções de segurança da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Outras mudanças também motivaram avanços técnicos na Fórmula 1, como o reforço dos cockpits, e a criação dos dispositivos HANS e halo, sistemas de proteção para a cabeça e pescoço dos pilotos.

No entanto, apesar dos investimentos e melhorias em Ímola, o circuito deixou o calendário da Fórmula 1 após 2006, quando venceu o seu contrato com a categoria. Seu retorno ocorreu apenas em 2020, durante a pandemia de covid-19, já modernizado e sob o nome de GP de Emilia-Romagna, aposentando o nome GP de San Marino, como foi conhecido de 1981 a 2006.

A retomada foi aguardada por muitos amantes da velocidade e considerada bem-sucedida pela categoria, garantindo presença constante nos anos seguintes, com exceção de 2023, quando a etapa foi cancelada por causa de enchentes.