Corinthians: Augusto Melo se reúne com ministros em Brasília por melhorias para o futebol

Augusto Melo vive um momento de turbulência no Corinthians. A votação do possível impeachment do presidente irá acontecer no dia 26 de maio, em reunião do Conselho Deliberativo do clube. O mandatário responde por quatro processos de impeachment.

A apuração e a divulgação do resultado do processo também irão acontecer no dia 26 deste mês. No dia 20 de janeiro, o Conselho Deliberativo do Corinthians esteve no Parque São Jorge para votar o impeachment, mas a reunião foi suspensa.