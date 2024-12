Botafogo paga caro pelo calendário. Pode ser pior no Intercontinental 2025

Inclusive, o Brasileirão vai terminar em 21 de dezembro de 2025. A final da Libertadores será em 29 de novembro.

Ou seja, numa hipótese de repetição aproximada das datas do Intercontinental no ano que vem, o campeão da Libertadores, se for brasileiro, terá que escolher: joga o Brasileirão com time principal ou usa força máxima no Intercontinental?

O cenário pode se estender pelos próximos anos.

Mundial de Clubes em 2025. Copa do Mundo 2026. Copa do Mundo Feminina no Brasil em 2027. Copa América 2028. Mundial de Clubes 2029. Copa do Mundo 2030. Todas essas competições já geram na CBF o interesse ou até mesmo a obrigação de paralisar o Brasileirão no meio do ano.

Com isso, a Série A não só começa antes, em março, mas termina mais tarde, em dezembro.

Por ora, nada indica que a Fifa vá acabar com o Intercontinental.