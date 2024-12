Diretor do São Paulo revela possibilidade de vendas para ajustar orçamento

O elenco do São Paulo voltou aos treinos nesta segunda-feira pela manhã, após a derrota, por 2 a 1, para o Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Luis Zubeldía deve definir o time que enfrenta o Juventude, quarta-feira, no MorumBis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, após o treinamento desta terça-feira. Existe a possibilidade de o treinador escalar uma equipe reserva.

O São Paulo, sexto colocado no Brasileirão, termina a temporada no domingo diante do Botafogo, no domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.