Zubeldía elogia atuação do São Paulo e mostra otimismo: "Sabemos onde queremos ir"

"Se estou muito feliz? Estou feliz pelo São Paulo, porque a Libertadores para nós significa algo importante. Temos dez pontos e vamos pouco a pouco avançando", prosseguiu.

Contra o Alianza Lima o São Paulo também se redimiu do empate frustrante no duelo no Morumbis, em que abriu 2 a 0 mas viu o rival peruano encontrar dois gols para estragar a festa tricolor. Desta vez, o técnico Luis Zubeldía soube neutralizar melhor os pontos fortes do adversário.

"Acho que no Brasil me equivoquei em uma parte que estávamos fazendo bem, e o rival psicologicamente cresceu depois que marcou o gol. Como mandantes ficamos nervosos com isso. Libertadores tem isso. Quando você pensa que tem o jogo controlado, em três ou quatro minutos muda tudo. Foi uma troca que não executei muito bem e foi 100% erro meu", admitiu Zubeldía.

"Os intérpretes que coloquei em campo hoje são diferentes. No Morumbis, coloquei dois extremos e um atacante como Luciano, jogamos num 4-2-4. Aqui foi completamente diferente, colocamos um terceiro volante, um meia-atacante e um lateral para controlar a situação e atacar por aquele lado também. O perfil dos jogadores permitiu que ocupássemos os espaços que o Alianza Lima queria explorar. Assim, controlamos o que não pudemos controlar no Morumbis", concluiu.