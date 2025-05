São Paulo pode secar Palmeiras para ter melhor campanha da fase de grupos

Os 2 x 0 do São Paulo sobre o Alianza, em Lima, encaminham a classificação para as oitavas de final e permitem pensar na primeira colocação geral da fase de grupos, o que o São Paulo só alcançou em 1974, há 51 anos.

Neste momento com dez pontos, um a mais do que o Palmeiras antes do jogo contra o Cerro Porteño, nesta quarta, em Assunção, o Tricolor tem cinco gols de saldo, dois a mais do que o rival.

Um empate palmeirense permitirá ao São Paulo ficar à sua frente e ter a primeira posição da chave. Neste momento, mais importante do que a vantagem no geral, é a quase certeza de estar nas oitavas de final.