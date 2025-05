Gómez reúne companheiros do Palmeiras para celebrar aniversário

Gustavo Gómez, no Palmeiras desde 2018, é o maior zagueiro artilheiro da história, com 39 bolas na rede, seguido pelo ídolo Luís Pereira. Ele marcou seu último gol pelo clube na vitória sobre o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Neste ano, ele tem 16 jogos e dois gols.

O paraguaio é o atleta com mais troféus na história do Palmeiras, somando 12 conquistas ? marca que divide com Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. Entre os estrangeiros, é o mais vitorioso do clube, além de ser o que mais vezes entrou em campo com a camisa alviverde (342 jogos). No Brasileirão por pontos corridos, ocupa a segunda posição entre os gringos com mais gols pelo Palmeiras, com 19, atrás apenas de Arce (26).

Na Libertadores, é o jogador de linha com mais vitórias pelo clube (49), atrás somente do goleiro Weverton (51). Com o título brasileiro de 2023, Gómez também se isolou como o capitão com mais títulos da história palmeirense (oito) e igualou Ademir da Guia como capitão com mais conquistas nacionais (três cada). Além disso, tornou-se o estrangeiro com mais títulos do Campeonato Brasileiro.