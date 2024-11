Carille usa treinos da semana para definir substituto de Diego Pituca no meio-campo do Santos

Com o acesso à elite do futebol nacional praticamente garantido, o técnico Fábio Carille vai usar os treinos da semana para definir o substituto do volante Diego Pituca para o compromisso diante do Coritiba, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Um dos responsáveis pelo equilíbrio no setor de meio-campo, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida em que o Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0 na Vila Belmiro, no fim de semana.

Entre os candidatos para ocupar a função, o volante Sandry surge como a opção mais tradicional. Tomás Rincón também pode atuar pelo setor para manter a defesa bem protegida.

Uma alternativa para tornar o time mais criativo seria a escalação do meia Patrick. Neste caso, João Schmidt seria o responsável direto pela contenção. No entanto, o treinador santista vai aproveitar os treinos da semana para definir a escalação da equipe.

Com 65 pontos e na liderança isolada da Série B, o Santos deve contar com o que tiver de melhor para buscar a máxima pontuação possível. Carille afirmou, após o triunfo sobre o Vila Nova, que pretende terminar a Série B com o título de campeão do torneio.